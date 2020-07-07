Aracın LPG tankı patladı | Video

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tamire götürülen aracın gaz yakıt tankı henüz belirlenemeyen bir nedenden patladı. Patlama sonrası alev alan otomobil, çevredekiler tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Tufan A.'ya isimli şahsa ait 02 FD 650 plakalı Tofaş marka otomobilin gaz tankı bomba gibi patladı. Tamir için götürüldüğü dükkanın önünde paylayan otomobil alev aldı. Petrol istasyonuna yaklaşık 20 metre mesafede yaşanan olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.
Araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının kesin nedeninin araştırıldığı öğrenildi.