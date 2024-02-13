Ardahan'da soğuk hava: Araçlar çalışmadı, buz sarkıtları oluştu | Video
Ardahan'da dondurucu soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10,1 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar donan araçlarını takviye yaparak çalıştırabildi.
Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10,1 olarak ölçülürken, Göle -17, Hanak -9, Damal -6, Posof -3, Çıldır -9 oldu.
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