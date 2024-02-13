Video Yaşam Ardahan'da soğuk hava: Araçlar çalışmadı, buz sarkıtları oluştu | Video
Ardahan'da soğuk hava: Araçlar çalışmadı, buz sarkıtları oluştu | Video

Ardahan'da soğuk hava: Araçlar çalışmadı, buz sarkıtları oluştu | Video

13.02.2024 | 09:18

Ardahan'da dondurucu soğukları etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10,1 dereceye düştü. Sisle birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları meydana geldi. Vatandaşlar donan araçlarını takviye yaparak çalıştırabildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Aracını takviye yaptırarak çalıştıran Burhan Avşar, ''Ardahan'ın soğuğu belli zaten. Araçlar takviye yapılmadan çalışmıyor. Üşüdüğümüz belli zaten'' dedi.
Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10,1 olarak ölçülürken, Göle -17, Hanak -9, Damal -6, Posof -3, Çıldır -9 oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ardahan’da soğuk hava: Araçlar çalışmadı, buz sarkıtları oluştu | Video 02:08
Ardahan'da soğuk hava: Araçlar çalışmadı, buz sarkıtları oluştu | Video 13.02.2024 | 09:18
Antalya’da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi | Video 02:32
Antalya'da yoğun yağış ve selden ötürü okullar tatil edildi | Video 13.02.2024 | 08:47
10 turistin yaralandığı kaza kamerada | Video 03:08
10 turistin yaralandığı kaza kamerada | Video 13.02.2024 | 08:47
Antalya’da şiddetli yağış! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı | Video 01:08
Antalya'da şiddetli yağış! Araçlar sürüklendi, yollar kapandı | Video 13.02.2024 | 07:07
Çeşme dolu yağışı ile beyaza büründü | Video 00:50
Çeşme dolu yağışı ile beyaza büründü | Video 13.02.2024 | 06:51
Bağcılar’da psikolojik sorunları olan adam annesini bıçaklayarak öldürdü | Video 01:36
Bağcılar’da psikolojik sorunları olan adam annesini bıçaklayarak öldürdü | Video 13.02.2024 | 06:01
Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam annesini bıçaklayarak öldürdü 01:36
Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam annesini bıçaklayarak öldürdü 12.02.2024 | 22:29
TIR’da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama | Video 03:22
TIR'da yüklü paletlerden 219 kilo uyuşturucu çıktı; 2 tutuklama | Video 12.02.2024 | 16:37
Başakşehir’de sanayi sitesindeki iş yerinde art arda patlama: O anlar kamerada | Video 04:51
Başakşehir’de sanayi sitesindeki iş yerinde art arda patlama: O anlar kamerada | Video 12.02.2024 | 16:34
Çığda yaralanan operatör hayatını kaybetti! | Video 05:38
Çığda yaralanan operatör hayatını kaybetti! | Video 12.02.2024 | 15:24
Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video 00:34
Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video 12.02.2024 | 16:15
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapis talebi | Video 09:19
İstiklal bombacısı Ahlam Albashir’e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapis talebi | Video 12.02.2024 | 15:05
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı | Video 01:47
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı | Video 12.02.2024 | 14:52
Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:35
Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 12.02.2024 | 14:43
Ataşehir’de beton mikserinin ezdiği hamile kadın hayatını kaybetti! | Video 05:24
Ataşehir'de beton mikserinin ezdiği hamile kadın hayatını kaybetti! | Video 12.02.2024 | 13:55
Düğün salonunda ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 02:19
Düğün salonunda ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 12.02.2024 | 13:56
İzmir’de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı | Video 00:58
İzmir'de motosikletli polislerden sıkı denetim: 106 gözaltı | Video 12.02.2024 | 13:52
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı | Video 00:27
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı | Video 12.02.2024 | 13:42
Tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı | Video 01:31
Tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı | Video 12.02.2024 | 13:36
Maltepe’de motosikletli, önünü kestiği otomobili böyle yumrukladı | Video 01:16
Maltepe'de motosikletli, önünü kestiği otomobili böyle yumrukladı | Video 12.02.2024 | 13:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA