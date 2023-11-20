Video Yaşam Arnavutköy'de fabrika yangını! | Video
Arnavutköy'de fabrika yangını! | Video

Arnavutköy'de fabrika yangını! | Video

20.11.2023 | 12:33

ARNAVUTKÖY'de terlik üretimi yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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