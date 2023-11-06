Arnavutköy’de onlarca kişi fatura ödeme merkezince dolandırıldı | Video
Arnavutköy’de vatandaşın 10 yıldır faturalarını ödediği fatura ödeme merkezi iddiaya göre 2 ay önce devrederek el değiştirdi. Fatura ödeme merkezini yeni alan kişiler vatandaşların faturalarını ödediğini söyleyerek ödemediği ortaya çıktı. Onlarca vatandaşın aynı şekilde dolandırılmasının ardından ödeme merkezini kapatan zanlılar kayıplara karıştı.
Telefonlarına gelen mesajlar ile faturalarının ödenmediğini öğrenen vatandaşlar fatura ödeme merkezine geri gittiklerinde ise kendileri gibi onlarca mağdurla karşı karşıya geldi. Kepenkleri kapalı ve günlerdir açılmadığı öğrenilen merkezin önünde bir araya gelen vatandaşlar dolandırıldıklarını anladıklarında ise polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri mağdurları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
"BAŞKA BİRİ OLDUĞUNU GÖRDÜM SORACAKTIM UNUTTUM"
Yaşanan olayla alakalı mağdur olduğunu söyleyen ve faturaları ödenmeyen Sami Türkan, "Biz yıllardır burada ödüyoruz şimdi kapatıp gitmiş ben 2 hafta önce ödeme yaptım elektrikçi geldi ödenmediğini söyledi. Ben 3 bin 200 TL fatura ödemiştim şimdi sormak için geldim işyerini kapatıp gitmiş. İnsanlar faturalarını ödemiş durumu olmayanlar var şimdi tekrar nasıl ödeyecekler. Yan taraftaki komşulara sorduk onlarda eski kişilerin devrettiğini burayı yeni aldığını söyledi. Dükkan faturalarımı ben genelde burada ödüyorum okuma yazması olmayan yaşlı kişiler özellikle burada ödeme yapıyorlardı en fazla mağdur olanlarda onlar oldular. Eski sahibi 2 aydır devretmiş ben burada farklı bir vatandaş gördüm soracaktım da aslında ama o an aklımdan çıktı" şeklinde konuştu.
"FARK EDİP GERİ GELENE KADAR 10 DAKİKA İÇİNDE KAPATIP GİTMİŞ"
Yine mağdurlardan olan Naif Garip, "Bende burada otelde çalışıyorum bana 3 gün önce mesaj geldi 5 gün içerisinde elektrik kesilecek diye ben buraya geldim bana oldu yaptık dedi. Ben dükkana gidip batım yine ödenmemiş hemen buraya geri geldim 10 dakika içerisinde kapatıp gitmiş benim gibi bir sürü insan var bize denk gelince şaşırdık" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar polis ekiplerince karakola götürüldü. Şikayetler alındıktan sonra ekiplerin konuyla alakalı inceleme ve çalışmaları başlayacağı öğrenildi.
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