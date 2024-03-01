Ataşehir’de kamyonet alev alev yandı | Video
Ataşehir'de park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Yanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri mahalleyi araç geçişine kapatarak güvenlik önlemi aldı.
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