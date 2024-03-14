Ateş jeli ile oynayan çocuklar kamyonetin yanmasına neden oldu! O anlar kamerada | Video
Arnavutköy’de bir grup arkadaş marketten aldıkları ateş yakmak için kullanılan kimyasal jeli oyun oynamak amacıyla bir kamyonete döktükten sonra ateşe verdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yaşanılanları anlatan mahalle esnaflarından Fikret Köroğlu, "Gece saatlerinde çocuklar bir araç yaktı burada. Arabanın altına benzin gibi bir şey atmışlar herhalde araç bir anda alev aldı. Mangal jeli mi, yanıcı başka bir madde mi belli değil yaşları küçük olan çocuklar yapmışlar geçen araçlar müdahale etti ve söndürmeye çalıştı yangını. Ben duydum burada değildim iş yerim kapalıydı" ifadelerini kullandı.
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