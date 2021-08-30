ATV CANLI YAYIN HD İZLE! Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos 2021 Pazartesi canlı izle
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Ders kitapları sıralara konulmaya başlandı | Video 30.08.2021 | 10:36
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İstanbul Sultangazi'de ayakkabı hırsızlığı kamerada 30.08.2021 | 09:53
18:40
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Bursa'da düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü | Video 30.08.2021 | 10:05
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Suların çekildiği Mehmetli Barajı alarm veriyor | Video 30.08.2021 | 10:00
18:40
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Bursa'da ormanın 6 farklı noktasında ve samanlıkta eş zamanlı yangın 30.08.2021 | 09:44
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Zafer Treni yolcuları sabah namazını Kocatepe’de kıldı | Video 30.08.2021 | 08:49
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02:06
ABD’de Ida Kasırgası’nda 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video 30.08.2021 | 00:57
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Zafer Treni Ankara’dan 99 gençle harekete geçti | Video 29.08.2021 | 22:04
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Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı | Video 29.08.2021 | 17:13
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Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 29.08.2021 | 16:48
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Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video 29.08.2021 | 16:30
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