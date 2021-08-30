SON DAKİKA: Müge Anlı'da gizli tanıktan kan donduran ifade "Mangal yaktık alkol aldık... Onları öldürttüm"
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Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Talı Sert'te Büyükşen Ailesi cinayet olayında gizli tanıktan şoke eden ifade!