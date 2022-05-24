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01:00
Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın: 2 hafif yaralı | Video 24.05.2022 | 12:02
12:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mayıs Salı atv izle! | Video 24.05.2022 | 11:55
00:52
01:29
Son Dakika: DEAŞ'ın bombacısı yakalandı | Video 24.05.2022 | 10:45
00:58
26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 gözaltı | Video 24.05.2022 | 10:45
01:49
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2’si ağır 4 yaralı | Video 24.05.2022 | 10:32
00:21
Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş | Video 24.05.2022 | 10:33
00:51
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Zehir tacirlerine suçüstü! Zula Evi’nde yakalandılar... | Video 24.05.2022 | 09:26
03:04
00:48
İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı | Video 24.05.2022 | 08:46
02:48
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Yozgat’ta DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı | Video 24.05.2022 | 08:40
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Kapora çetesi çökertildi: 73 kişiyi dolandıran çete çökertildi | Video 23.05.2022 | 23:29
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Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu | Video 23.05.2022 | 16:50
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Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video 23.05.2022 | 16:25
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