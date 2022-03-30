Video Yaşam AVM'de diş temizliği tartışması | Video
AVM'de diş temizliği tartışması | Video

AVM'de diş temizliği tartışması | Video

30.03.2022 | 10:19

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İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin içinde stant açarak diş temizliği yapan kişiyle, "Doktor musunuz Çalışma izniniz var mı?" diye soran, standı görüntülemeye çalışan bir diş hekimliği öğrencisi arasında tartışma çıktı. Tartışma anları öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce stant açılarak 'diş bakımı' yapıldı. Dün saat 15.30 sıralarında AVM'den çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartıştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince, çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti. Görüntülerde öğrenci Doktor musunuz Çalışma izniniz var mı diye sorarken, stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

Diş hekimliği öğrencisi görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti. Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi.

İLGİLİLER HAKKINDA GEREKLİ SORUŞTURMALAR BAŞLADI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ekipleri devreye girdi. Yapılan incelemeler sonrası stant kapatılırken, sahiplerine idari para cezası verildi.

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