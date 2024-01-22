Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kamerada | Video
Avrasya Tüneli'nde araçların camlarından sarkarak tezahürat yapan taraftarlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Taraftarların kazaya davetiye çıkaran yolculuğu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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