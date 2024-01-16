Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi

Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza, 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula ile nikah masasındayken Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edildi.