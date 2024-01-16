Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşı nikah masasındayken sınır dışı edildi
Avusturya’da iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza, 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula ile nikah masasındayken Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
00:26
01:08
00:55
Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır alev topuna döndü | Video 16.01.2024 | 16:02
04:35
Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 16.01.2024 | 14:47
01:08
Batman'da 124 kilo uyuşturucuya 6 gözaltı | Video 16.01.2024 | 14:26
01:19
01:08
01:02
Kamyonette taşınan iş makinesi kanala düştü: O anlar kamerada | Video 16.01.2024 | 13:46
00:14
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu 16.01.2024 | 13:14
05:21
MİT’in 97’nci yıl videosu yayınlandı 16.01.2024 | 13:12
00:30
Mersin'de kaza yapan otobüsün Marmaris'ten çıkışı kameraya yansıdı | Video 16.01.2024 | 11:43
03:27
07:03
DAUM İzmir Körfezi'ndeki tsunami riskini hesaplayan bilimsel çalışma | Video 16.01.2024 | 11:04
00:55
Maltepe’de uyuşturucu satıcısı, polisin operasyonuyla yakalandı | Video 16.01.2024 | 10:54
00:24
Çankırı'da drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video 16.01.2024 | 10:40
00:13
Gaziantep’te asayiş operasyonunda 191 kişi tutuklandı | Video 16.01.2024 | 10:42
00:22
Göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon: 5 tutuklama | Video 16.01.2024 | 10:30
01:54
Beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler | Video 16.01.2024 | 09:53
01:43
İzmir merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 16.01.2024 | 09:20