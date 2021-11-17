Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video

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Erzincan'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 çocuk hafif yaralandı.
Yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk, ailelerinden habersiz aldıkları otomobille kaza yapıp, hafif yaralandı. Kaza, Kavakyolu Paşa Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi. Çocuklardan biri, ailesinden habersiz olarak aldığı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı. Bir süre çocuğun kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 çocuk, hafif yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.