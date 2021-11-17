Video Yaşam Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video
Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video

Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video

17.11.2021 | 09:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video 01:37
Babasının otomobilini kaçıran küçük sürücü kaza yaptı | Video 17.11.2021 | 09:45
Sahte paraları pazarcılara böyle verdi | Video 00:56
Sahte paraları pazarcılara böyle verdi | Video 17.11.2021 | 09:45
Kocaeli’de 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 03:51
Kocaeli'de 5 ölümlü öğrenci servisi kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı 17.11.2021 | 09:07
Bursa’da korkutan tedbir kamerada | Video 00:51
Bursa'da korkutan tedbir kamerada | Video 17.11.2021 | 09:33
Kayseri’de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 01:34
Kayseri'de komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı 17.11.2021 | 09:35
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 00:49
İzmir'de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 17.11.2021 | 09:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 04:07
Ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı | Video 17.11.2021 | 09:13
İstanbul’da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:38
İstanbul'da zehir taciri 32 kişi adliyeye sevk edildi | Video 17.11.2021 | 09:13
İzmir’de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 01:38
İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı kamerada | Video 17.11.2021 | 09:01
SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:42
SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.11.2021 | 08:54
Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: Ben zatan aşağıdaydım. Beni dövdüler | Video 02:41
Üçüncü kattan atlayıp yaralanan hırsızdan şaşırtıcı savunma: "Ben zatan aşağıdaydım. Beni dövdüler" | Video 17.11.2021 | 08:44
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video 02:43
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video 17.11.2021 | 08:44
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230’da takılı kaldı | Video 03:48
Direğe çarpıp hurdaya dönen otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı | Video 17.11.2021 | 08:44
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 00:46
İzmir’de yol verme tartışması silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2021 | 08:44
Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü...5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:42
Servis şoförü 5 kişiyi ölüme böyle götürdü...5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.11.2021 | 22:31
Esra Erol’da film gibi hikaye! 38 yıllık büyük aşıkları Esra Erol kavuşturdu! | Video 04:25
Esra Erol’da film gibi hikaye! 38 yıllık büyük aşıkları Esra Erol kavuşturdu! | Video 16.11.2021 | 21:41
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı 03:31
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı 16.11.2021 | 16:53
Şeyma’dan Acun’a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? 02:11
Şeyma'dan Acun'a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? 16.11.2021 | 16:58
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu Termal | Video 00:44
Uyuşturucu tacirlerinin kabusu "Termal" | Video 16.11.2021 | 16:44
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video 02:57
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video 16.11.2021 | 16:44

Erzincan'da çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 çocuk hafif yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk, ailelerinden habersiz aldıkları otomobille kaza yapıp, hafif yaralandı. Kaza, Kavakyolu Paşa Mahallesi 103 Sokak'ta meydana geldi. Çocuklardan biri, ailesinden habersiz olarak aldığı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı. Bir süre çocuğun kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 çocuk, hafif yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA