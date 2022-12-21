Video Yaşam Bağcılar’da darp edilen aile hekimi: "Şu an ölmediğime şükrediyorum" | Video
Bağcılar’da darp edilen aile hekimi:

Bağcılar’da darp edilen aile hekimi: "Şu an ölmediğime şükrediyorum" | Video

21.12.2022 | 08:45

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Bağcılar’da bulunan aile sağlığı merkezinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahıs, kendisini uyaran aile hekimi Dr. Mahmut Doğan’ı darp etti. Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, aile hekimi Doğan, “Şu an ölmediğime şükrediyorum” dedi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yasin İ. (28) isimli şahıs muayene olmayacağı halde aile sağlığı merkezine geldi ve bir kaç kez tuvalete girip çıkarak şüpheli hareketler sergiledi. Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Mahmut Doğan (55) ise şahsı uyardı ancak Yasin İ. doktorun uyarısına tehditle karşılık verdi. Doktor Doğan ise alt kata indi ve görevlilerden polis çağırmalarını istedi. Şüpheli şahıs, tam kapıdan çıkacağı sırada Dr. Mahmut Doğan'a yumruklarla saldırmaya başladı. Kanlar içinde yere yığılan doktor, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırı sonrasında kaçmaya çalışan Yasin İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yaralama, gasp, tehdit, taciz gibi çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"YUMRUĞUN ŞİDDETİYLE YERE DÜŞTÜM"
Saldırıya uğrayan Doktor Mahmut Doğan, "30 yıllık hekimim. Hastalarım bugün çok yoğundu mesaim saat 5'e kadardı. Saat 3 buçuk civarı hastalar bitti. Hastalar bittikten sonra elimi yüzümü yıkamak üzere içeriye geçtim. Elimi yüzümü yıkadım sonra geldim yerime oturdum. 2. kattaki hemşire arkadaşlarımız beni aradılar. Dediler ki 'doktor bey odamızın yanındaki tuvalete girip çıkan birisi var 4-5 seferdir 1 saattir buralarda. Tuvalete giriyor çıkıyor biz rahatsız olduk bu vatandaştan başka da haber verecek kimse yok binada size söylüyoruz' dedi. Arkadaşlar yardım isteyince yukarı çıktım tuvaletin kapısını çaldım 'dolu' dedi bu vatandaş. Sonra tuvaletten çıkınca 'kardeşim burası umumi tuvalet değil burası bir sağlık kuruluşu siz 1 saatten beri buradasınız. 4-5 seferdir tuvalete girip çıkıyorsunuz. İnsanları da rahatsız etme hakkınız yok' dedim. Şahıs bana 'sana ne sen kimsin seni parçalarım' dedi. Aşağı kata inmek istedim 'parçalarım seni' deyince. Bizim sekreter hanıma seslendim, 'polisi ara burada vatandaş beni tehdit ediyor' dedim. Hiç beklemediğim bir anda kapıdan çıkarken 180 derece döndü benim gözüme yumruk attı. Ben o yumruğun şiddetiyle yere düştüm" dedi.

"ŞU AN ÖLMEDİĞİME ŞÜKREDİYORUM"
Şahsın saldırısıyla şaşırdığını söyleyen Doktor Doğan, "Yere düştüğümde yerler kan oldu. Tabii bu sefer bu adam vazgeçmedi geldi benim başıma tekmelerle vurmaya. Gücüm tükendi. Ne olduğunu anlayamadım. Arkadaşlarım gelmiş ayırmışlar. Sonra beni acil odasına taşıdılar. Sadece canımın derdine düştüm. Gözüm ve suratımın sağ tarafı çok acıyordu. Tabii o sırada ambulans geldi. Beni götürdüler hastaneye, durum bundan ibaret. Adamın elinde kesici bir alet vardı muhtemelen ki yanağımda kesilen kanayan yerler oldu. Doktor arkadaşlar yardımcı oldular. Şu an ölmediğime şükrediyorum" şeklinde konuştu.

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