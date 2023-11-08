Bağcılar'da eski sevgili dehşeti! Genç kadını ve kızını öldürüp intihar etti | Video
Bağcılar'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını ve onu kurtarmaya çalışan kızını silahla öldürdükten sonra intihar etti.
SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Olay yerine gelen polisler kendisini içeri kilitleyen saldırganı teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Evden bir kez daha silah sesi yükseldi. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler, genç adamın başına bir el ateş ederek intihar ettiğini tespit etti. Cesetler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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