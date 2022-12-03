Bakan Kasapoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü’nde masa tenisçilere sürpriz ziyaret | Video

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü’nde bakanlık merkez binanın hemen yanında bulunan ve Para Masa Tenisçilerin antrenmanlarını yaptığı spor salonunu sürpriz bir şekilde ziyaret etti. Milli sporcu Abdullah Öztürk ile masa tenisi maçı yapan Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcular ile birlikte bir kafeye geçerek, sohbeti orada sürdürdü.