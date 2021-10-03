Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var | Video
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Bartın'dan acı kaza haberi geldi. MHP toplantısına giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesinin ardından ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı var.