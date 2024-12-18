Video Yaşam Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video

18.12.2024 | 09:01

İstanbul Başakşehir'de, İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. Bir kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kazada, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarpmıştı. Kazada Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Tiyek ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. Yayalara çarpan otobüsün kamerasındaki görüntülerde, otobüs sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptığı anlar görülüyor.

SORUŞTURMA AÇILDI
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin ölümüne ve bir kişini yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılıktan yapılanz açıklamada, "Başakşehir İlçesi İkitelli OSB Mahallesi Yaşar Doğu Bulvarında meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal ettirilmiştir. İncelemede; Hidayet Yazıcı'nrn sevk ve idaresindeki toplu taşıma aracının yayalara çarpması sonucu kazanın meydana geldiği, Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmış, yaralı Ali Tiyek'in hastaneye intikali sağlanmıştır. Olayla ilgili toplu taşıma aracının sürücüsü şüpheli Hidayet Yazıcı yakalanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerini yer verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:31
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 18.12.2024 | 09:01
Esenyurt’ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 06:09
Esenyurt'ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 18.12.2024 | 09:01
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın! | Video 05:16
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: "Eren öldü işi gücü bırakın!" | Video 17.12.2024 | 16:10
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 01:41
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 17.12.2024 | 15:44
Samsun’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 00:58
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 17.12.2024 | 14:18
Tekirdağ’da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 00:43
Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 17.12.2024 | 13:16
Aydın’da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.12.2024 | 12:24
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 00:39
31 ayrı suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiye operasyon | Video 17.12.2024 | 12:15
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 01:49
Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 11:04
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 01:34
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 17.12.2024 | 10:51
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 01:39
Lokantada boğazına yiyecek kaçan müşteriyi heimlich manevrasıyla garson kurtardı! O anlar kamerada | Video 17.12.2024 | 10:44
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:15
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2024 | 15:31
İETT otobüsünde kavga kamerada: Dursaydın seni öldürecektim diyerek tehditler savurdu | Video 00:35
İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video 16.12.2024 | 15:01
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 01:52
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 16.12.2024 | 14:54
Ev alma ümidiyle biriktirdiği 1 milyon 600 bin lirası ’Sazan sarmalı’ ile gitti | Video 08:06
Ev alma ümidiyle biriktirdiği 1 milyon 600 bin lirası 'Sazan sarmalı' ile gitti | Video 16.12.2024 | 14:39
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar kamerada | Video 02:02
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar kamerada | Video 16.12.2024 | 12:48
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 00:28
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 16.12.2024 | 12:30
İşten çıkarıldığı öne sürülen vatman, silahla metro komuta merkezini bastı | Video 00:48
İşten çıkarıldığı öne sürülen vatman, silahla metro komuta merkezini bastı | Video 16.12.2024 | 12:30
Borsa dersi vaadiyle hisse senedi aldırdı; ’Hoşçakalın’ coiniyle kayıplara karıştı | Video 04:55
Borsa dersi vaadiyle hisse senedi aldırdı; 'Hoşçakalın' coiniyle kayıplara karıştı | Video 16.12.2024 | 12:30
Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı | Video 03:37
Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı | Video 16.12.2024 | 11:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA