Başına kalas düşen inşaat işçisi kurtarılamadı

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GAZİANTEP'te çalıştığı inşaatta başına kalas düşmesi sonucu ağır yaralanan Bostan Eser (47), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 11 Kasım günü 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Bostan Eser'in başına kalas düştü. Eser'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Eser'i ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Eser, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.
5 çocuk babası Eser'in cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.