Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.10 itibarıyla 'TC TUR' isimli uçakla Kıbrıs'a hareket etti. Erdoğan'ın KKTC'ye tarihi ziyareti öncesi açıklayacağı müjde merakla bekleniyor. Öte yandan Kabine üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı döneminin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'a gitti. Erdoğan'ın uçağı da dakikalar önce iniş yaptı. Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı.