Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şahıs yakalandı | Video 27.03.2025 | 10:13 İstanbul Saraçhane’de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sırasında Fatih'teki Fevzipaşa Caddesi üzerindeki bir şüphelinin Başkan Erdoğan ve merhume annesine küfür ve hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, sosyal medya mecralarında yayılan görüntüler üzerine söz konusu kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak şüphelinin kimlik bilgilerini ve kaldığı yeri tespit etti. Ardından operasyon düzenleyen polis, Halil K.'yi (30) düzenledikleri operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Halil K.'nın, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.