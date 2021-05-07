Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aşıda patent' tartışmalarına ilk yorum: İlimde kıskançlık olmaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin yanına geldi. Erdoğan, kurulan platformda basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Erdoğan, ABD'nin çıkışına Rusya, AB ve DSÖ'nün destek verdiği aşıda fikri mülkiyet hakkı tartışmalarına değindi, "İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da insanlığın sağlığı ile alakalı böyle bir konuda, bunu biz ürettik kimseye de vermeyiz anlayışı yanlıştır." dedi. Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarını tamamlayan MHP'nin taslağı kendilerine takdim ettiğini vurguladı, "Bizim hazırlığımız da şu anda bitmek üzere..." ifadelerini kullandı.