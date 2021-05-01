Video Yaşam Bayram namazı nasıl kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan açıklama

Bayram namazı nasıl kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan açıklama

Bayram namazı nasıl kılınacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan açıklama
01.05.2021 | 15:48

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Ramzman Bayramı'nda bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tdan flaş bayram namazı açıklaması. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz" dedi.

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