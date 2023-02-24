Bekir Demiray, Şükrü Güvenilir’i öldürdüğünü itiraf etti! | Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Şubat 2023 | Video

31 Ocak'ta Antalya'da aracıyla birlikte kaybolan Şükrü Güvenilir'in kaybının 14. Gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 34 yaşındaki iş arkadaşı Bekir Demiray, olay gecesinde alkol aldıktan sonra Şükrü Güvenilir'in kendisine küfür ettiği gerekçesiyle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti.