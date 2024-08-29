Belediye otobüsü şoförünün darp ettiği adam o anları anlattı: “Bana, ’20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım’ dedi” | Video 29.08.2024 | 13:29 Ankara’da, yaşlı bir yolcuya hakaret ettiği için uyardığı belediye otobüsü şoförü tarafından darp edilen adam, şoför tarafından, “20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım” diye tehdit edildiğini ileri sürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pursaklar'da dün meydana gelen olayda, iddialara göre Hamit Mutlu, sürücülüğünü Mehmet Özkan'ın yaptığı,Ulus - Pursaklar seferini gerçekleştiren otobüse bindi. Özkan'ın, otobüsteki yaşlı bir adama hakaret ettiğini duyan Mutlu, yaşlı adam otobüsten indikten sonra şoförün yanına gitti ve uyarıda bulunmak istedi. Mutlu ile daha nazik olması için uyardığı Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra ineceği yere gelen ve durdurma butonuna basan Mutlu, şoförün durmadığı gördü. Devam eden tartışma üzerine otobüsü durdurmaya başaran Mutlu, ön kapıdan ineceği sırada Özkan'ın saldırısına uğradı. Darp edilen, tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen Mutlu, şoförün kendisini "20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım" diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenme oluşan 58 yaşındaki Hamit Mutlu, saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu söyledi."Bana tepki göstererek araçtan inmemi istedi"Olayla ilgili konuşan Hamit Mutlu, Şoförün araç içerisinde telefonla konuştuğunu ve bazı duraklarda yolcu almadığını da ileri sürerek, "Sabah işe gitmek için otobüse bindim. Otobüs sol şeritten gidiyordu. Şoför birkaç durak hiç durmadı ve yolcu almadı. Bir süre sonra yaşlı bir adam durdurma butonuna bastı ama şoför aracı durdurmadı. Şoför, inmek isteyen kişiye 'Neden butona basmadın' dedi. Yaşlı adam da bastığını söyleyince şoför, 'Bu ihtiyarlar da sabah sabah hiç çekilmiyor' dedi. Yaşlı adam indikten sonra şoförün yanına gidip, yaşlı adama neden agresif davrandığını sordum. Bana, 'sen onun avukatı mısın' dedi ve bana tepki göstererek araçtan inmemi istedi. Ben de aşağıya inmeyeceğimi söyledim. Ardından otobüsün sürücüsü seyir halindeyken 5 dakika telefonla konuştu. Otobüsteki diğer insanları da bu durum karşısı sessiz kalmamaları gerektiğini söyledim" dedi."Bana, '20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi"Darp ve tehdit edilmemesinin yanı sıra hakarete uğradığını da ifade den Mutlu, "İneceğim durağa geldiğimde, durdurma butonuna bastım ama şoför durmadı. İneceğim belirtmeme rağmen yoluna devam etti. Bana tepki gösterdi. O sırada aracı durdurup ayağa kalktı ve üzerime geldi ve bana saldırdı. O sırada otobüsün ön kapısı açıktı. Kendimi oradan aşağıya attım. Yere düştüm, şok oldum. Şoför bana, '20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi. Boynumu sıktı. Kolumda ve bacağımda zedelenmeler oldu. Kendisinden şikayetçiyim. Sonuna kadar hakkımı arayacağım" şeklinde konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi, şoför hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdiKonuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Özkan hakkında idari işlem başlatıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır."