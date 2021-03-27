Berat Kandili nedir? Bu gece tüm günahlar affedilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan Berat Kandili özel duası

Bugün 27 Mart 2021 Cumartesi Şaban ayının 15'i Berat Kandili! Berat Kandili gecesinin anlam ve önemi nedir? Berat Kandili gecesi nasıl ibadet edilir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamberimizin bu gece yüce Allah'a yaptığı özel duayı izleyicileriyle paylaştı...