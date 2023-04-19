Video Yaşam Berbere uyuşturucu baskını! Beş kilogramdan fazla zehirle yakaladılar… | Video
Berbere uyuşturucu baskını! Beş kilogramdan fazla zehirle yakaladılar… | Video

Berbere uyuşturucu baskını! Beş kilogramdan fazla zehirle yakaladılar… | Video

19.04.2023 | 11:19

İstanbul’da çalıştığı kuaförde uyuşturucu madde satışı yapan berber, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından beş kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

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İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanında uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese baskın yapıldı. Adreste berber olarak çalıştığı anlaşılan O.B. gözaltına alındı ve üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda dört kilo 847 gram Esrar maddesi, 230 gram Marihuana maddesi, bir ruhsatsız tabanca, 56 mermi, iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 840 lira nakit para ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen O.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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