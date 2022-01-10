Besim Tibuk’tan akla ziyan açıklama: “Ramazan hep kışta olsun, oruçta su içmek serbest olsun”
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Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Besim Tibuk, akla ziyan açıklamalarda bulunarak Müslümanların rahat oruç tutabilmesi için Ramazan ayının kışa sabitlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Tibuk, hac ibadeti ayının mart ayına sabitlenmesi gerektiğini ifade etti. Skandal açıklamalarına oruç ibadetini de dahil eden Besim Tibuk, “Bir kere oruçta suyu serbest bırakmak lazım” dedi. İşte İslami takvimin değişmesi gerektiğini ifade eden Tibuk’un akla ziyan açıklamaları...