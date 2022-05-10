Beyoğlu'nda korkunç cinayet kamerada... Öldüresiye dövülüp kalbinden bıçaklandı! | Video
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Beyoğlu’nda 28 yaşındaki bir genç yolda karşılaştığı şahsın cep telefonunu elinden alınca, çıkan kavgada şahsın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da kalbinden bıçaklandı. Cinayet anları kameralara yansırken, yaralı halde metrelerce koştuktan sonra yere yığılan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
KÖŞEYE SIKIŞTIRIP KALBİNDEN BIÇAKLADI
Kavganın ardından şahısların elinden kurtulmayı başaran Civelek, bu kez de bulvar üzerinde koşmaya başladı. Arkasından kovalamaya devam eden 3 şahıstan biri, kaldırımda köşeye sıkıştırdığı Samet Civelek'i kalbinden bıçakladı. Can havliyle tekrardan kaçmaya başlayan ağır yaralı genç, bir süre sonra yere yığılırken, Tuncay B. ve İbrahim B. ise koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç. şahıslardan kaçarak binaya sığınıyor. Binaya giren şahısları genci sokakta darp ediyor. Şahısların elinden kurtulan genç koşarak kaçıyor, diğerleri de arkasından kovalıyor. Genci kaldırımda sıkıştıran şahıslardan biri onu kalbinden bıçaklıyor. Genç can havliyle tekrardan koşarak kaçıyor. Şahıslardan olay yerinden ayrılıyor.
SOKAK ORTASINDA KAVGA VE CİNAYET KAMERADA
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ağır yaralı Civelek için polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinden bıçaklanan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin olayın başında tartıştığı Faruk A.'yı yerde otururken buldu. Yaşananları anlatan şahıs, olaya karışan diğer iki arkadaşının kaçtığını söylemesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
OLAYA KARIŞAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili yakalama çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen Tuncay B. ve İbrahim B. polis ekipleri tarafından Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları yerde cinayette kullanılan bıçakla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Faruk A., Tuncay B. ve İbrahim B.'ye ifadelerinin alınmasının ardından "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.