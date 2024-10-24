Video Yaşam Beyoğlu'ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video
Beyoğlu'ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video

Beyoğlu'ndaki gece kulübünde kırbaçlı kafesli şov | Video

24.10.2024 | 10:41

İstanbul Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu’nda bir gece kulübüne düzenlenen baskında polis akıl almaz manzaralarla karşılaştı. Partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu görüldü. Baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

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