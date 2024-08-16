Bodrum’da makilik alanda yangın | Video

Edinilen bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Dumanı ve alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hava araçları ile de yangına müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için ekipler büyük bir özveriyle mücadele ediyor.