Bomba köpeği Vaha kaçak silahları buldu | Video 22.10.2023 | 15:29 Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya ilinden Balıkesir'e silah ve mühimmat getirmeye çalışan şüpheliye suç üstü yaptı. Bomba köpeği Vaha aracı didik didik arayarak silahların ve mühimmatların saklandığı yeri buldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen silah ve mühimmat imal ticareti suçuna yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı. Sakarya ilinden Balıkesir'e geldiği tesbit edilen H.B. isimli şahıs Gökçeyazı mahallesinde aracıyla birlikte yakalandı. Bomba köpeği Vaha'nın nokta atışıyla gösterdiği bölümü söken ekipler, silahlar ve mermileri ele geçirdi. Araç içerisinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca ve şarjörü ile 500 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.