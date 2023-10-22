Bomba köpeği Vaha kaçak silahları buldu | Video
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya ilinden Balıkesir'e silah ve mühimmat getirmeye çalışan şüpheliye suç üstü yaptı. Bomba köpeği Vaha aracı didik didik arayarak silahların ve mühimmatların saklandığı yeri buldu.
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