Video Yaşam Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video
Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video

Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi | Video

21.11.2022 | 08:32

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Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada hattında saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

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