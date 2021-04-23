Video Yaşam Burhanettin Duran | Neden kötü başlangıç seçilir?

Burhanettin Duran | Neden kötü başlangıç seçilir?

Burhanettin Duran | Neden kötü başlangıç seçilir?
23.04.2021 | 15:44

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Burhanettin Duran'ın 23.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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