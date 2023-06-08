Bursa’da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video
Bursa'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Mahalle sakinleri binaya madde bağımlılarının girip çıktığını iddia etti.
Mahalle sakinleri ahşap binaya madde bağımlılarının girip çıktığını belirterek, "Millet buraya girip çıkanlardan bıkmıştı. Yangın çıktı. Böyle olacağı belliydi" dediler.
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