Video Yaşam Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada | Video

Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada | Video

Bursa'da eski karısını başından vuran koca tutuklandı: Vurma anı kamerada | Video
05.08.2021 | 18:58

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Bursa'da bir kadın boşandığı eşi ile konuşmayı kabul etmediği için tabancayla başından vuran İbrahim S. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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