Video Yaşam Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada

Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada

Bursa'da genç kadının cebindeki telefonu çalanların yakalanma anı kamerada
27.05.2021 | 14:10

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Bursa'da çalıştığı iş yerine giren Didem Turan'ın (21) arka cebinde bulunan telefonunu alıp kaçan E.A. (29) ile H.C. (40), polis operasyonuyla yakalandı. Operasyon anı anbean görüntülenirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, 23 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde bir pastanede çalışan Didem Turan, iş yerinin kapısına geldiği sırada arkasından yanaşan iki kişiden biri arka cebinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. Koşarak uzaklaşan şüphelinin arkasından bir süre giden ancak yakalayamayan Didem Turan, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüphelilerin kaçış güzergahını tespit eden polis çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 300 güvenlik kamerası inceleyerek şüphelilerin E.A. ve H.C. olduğunu belirledi. Şüphelilerin geçtiği bütün güzergahları izleyen ekipler, E.A. ve H.C.'nin sıklıkla Anadolu Mahallesi'nde bir ağacın dibinde buluştuğunu ve burada dinlendiğini tespit etti. Şüphelilerin buluştuğu bölgede önlem alan ekipler, 2 kişiyi ağacın altında otururken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. ve H.C.'nin savcılık sorgusu devam ediyor.


KAPKAÇ ANI DA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kapkaç anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Didem Turan'ın iş yerinin kapısını açtığı sırada arkasından yaklaşan iki kişiden birinin bir anda hızlanması, Turan'ın arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak kaçması ve bunu fark eden genç kadının şüpheliyi kovalaması görülüyor.

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