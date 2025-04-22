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Bursa'da öldüresiye dayak kamerada | Video

Bursa'da öldüresiye dayak kamerada | Video

22.04.2025 | 15:53

Bursa'da 2 kişi, iddiaya göre husumetlisi olduğu 1 kişiyi öldüresiye dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgayı ise çevrede bulunan bir kadın ayırdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup cadde üzerinde birbirleriyle denk geldi. 2 şüpheli, tek başına yürüyen husumetlisini araya alıp dövmeye başladı. Öldüresiye dayak amatör kameraya yansırken, kavgayı ise yoldan geçen bir kadın güçlükle ayırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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