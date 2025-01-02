Video Yaşam Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi darbetti; polise gidip şikayetçi oldu | Video
Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi darbetti; polise gidip şikayetçi oldu | Video

Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi darbetti; polise gidip şikayetçi oldu | Video

02.01.2025 | 12:42

Kağıthane’de yılbaşı gecesi park halindeki motosikleti çalmaya çalışan şüpheli, motosiklet sahibi ve arkadaşı tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi tekme ve yumrukla darbedilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, darbedilldiği motosiklet sahibi ve arkadaşından şikayetçi oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 1 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Efe A. (22) ve arkadaşı Efe B. (21) yılbaşı eğlencesi için ofiste biraraya geldi. İlerleyen saatlerde bir şüpheli ofis önünde park halinde bulunan motosikletin yanına geldi. Cebinden anahtarı çıkaran şüpheli motosikleti çalıştırmak istedi. Eefe A. ve Efe B. bu sırada ofisteki güvenlik kamerasından motosikletin yanına bir kişinin yaklaştığını fark etti. Hemen dışarı çıkan iki arkadaştan Efe A. şüpheliye yumruk attı. Yere düşen şüpheli Efe A. ve Efe B. tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Efe A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Emniyete götürülen Engin Y.'nin (27) poliste benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet sahibi Efe A., şüpheliden şikayetçi olmadı. Ancak şüpheli Engin Y. darp raporu alarak kendisini döven Efe A. ve Efe B.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine Efe A. ve Efe B. ifadelerinin alınmasının ardından haklarında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Efe A. ve Efe B. savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yoğun sis tabakası böyle görüntülendi: Kartpostallık manzaralar oluştu | Video 00:47
Yoğun sis tabakası böyle görüntülendi: Kartpostallık manzaralar oluştu | Video 02.01.2025 | 13:27
Isınmak için yaktıkları kova bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:19
Isınmak için yaktıkları kova bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02.01.2025 | 13:14
Yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu | Video 00:45
Yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu | Video 02.01.2025 | 12:47
Motokurye kendisine çarpan sürücünün kaçmasını engellemeye çalıştı | Video 02:04
Motokurye kendisine çarpan sürücünün kaçmasını engellemeye çalıştı | Video 02.01.2025 | 12:43
Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi darbetti; polise gidip şikayetçi oldu | Video 02:31
Çalmaya çalıştığı motosikletin sahibi darbetti; polise gidip şikayetçi oldu | Video 02.01.2025 | 12:42
Telefonla aradıkları anneyi, oğlu olduğunu söyleyip 1 milyon 200 bin lira dolandırdılar | Video 00:30
Telefonla aradıkları anneyi, oğlu olduğunu söyleyip 1 milyon 200 bin lira dolandırdılar | Video 02.01.2025 | 12:42
Yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı | Video 04:08
Yılbaşı gecesi 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı | Video 02.01.2025 | 11:47
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü | Video 03:37
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü | Video 02.01.2025 | 11:42
Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video 00:20
Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video 02.01.2025 | 11:42
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü! | Video 03:37
28 yaşındaki genç anne, işkence görüp boğazından bıçaklanarak vahşice öldürüldü! | Video 02.01.2025 | 11:28
Çanakkale Savaşları’ndan kalma tarihe tanıklık eden batıklara, 6 bin dalgıç dalış yaptı | Video 05:27
Çanakkale Savaşları'ndan kalma tarihe tanıklık eden batıklara, 6 bin dalgıç dalış yaptı | Video 02.01.2025 | 11:24
Çaydanlıkla adam döven genç intihar etti | Video 00:08
Çaydanlıkla adam döven genç intihar etti | Video 02.01.2025 | 11:24
TEM Büyükçekmece’de buzlanma kazası: 1 yaralı | Video 02:06
TEM Büyükçekmece’de buzlanma kazası: 1 yaralı | Video 02.01.2025 | 10:52
Adana’da cezaevinden çıkan şahıs, husumetlisini öldürdü | Video 00:27
Adana'da cezaevinden çıkan şahıs, husumetlisini öldürdü | Video 02.01.2025 | 10:37
Terzideki para dolu zarfları teker teker çaldı | Video 08:16
Terzideki para dolu zarfları teker teker çaldı | Video 02.01.2025 | 09:56
Adana’da fırından cep telefonu çalan hırsız tutuklandı | Video 00:46
Adana'da fırından cep telefonu çalan hırsız tutuklandı | Video 02.01.2025 | 09:51
Yemekten sonra karnı şişip kusuyordu, 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı | Video 06:03
Yemekten sonra karnı şişip kusuyordu, 10 kattan fazla büyüyen midesi herkesi şaşırttı | Video 02.01.2025 | 09:40
Diyarbakır’da sahte ve ayarı düşük altın piyasaya sürenlere ‘Milyem’ operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:10
Diyarbakır’da sahte ve ayarı düşük altın piyasaya sürenlere ‘Milyem’ operasyonu: 9 gözaltı | Video 02.01.2025 | 09:30
Sarıyer’de kaçak yılbaşı partisine polis baskını: Yüzlerce genç dolandırıcılık mağduru oldu | Video 01:40
Sarıyer’de kaçak yılbaşı partisine polis baskını: Yüzlerce genç dolandırıcılık mağduru oldu | Video 02.01.2025 | 08:40
Karakol inşaatına molotofkokteyli atan saldırgan vurularak yakalandı | Video 01:26
Karakol inşaatına molotofkokteyli atan saldırgan vurularak yakalandı | Video 02.01.2025 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA