Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.