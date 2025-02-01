Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Çekmeköy'de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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