'Çeyrek taktım, sen bana takmadın' kavgasının sanıkları hakim karşısında

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasında, "Ben senin düğününde çeyrek altın taktım. Sen bana neden altın takmadın?" meselesi sebebiyle çıkan kavgada, eşini kazara vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanık bu duruşmada da suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, dinlenemeyen müştekilerin zorla mahkemeye getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.