Video Yaşam Cinayet mi, intihar mı? Sakarya’da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video
Cinayet mi, intihar mı? Sakarya’da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video

Cinayet mi, intihar mı? Sakarya’da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video

18.11.2024 | 13:05

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan cesedin yanında el yapımı otomatik tabanca olması ve otomobilin çalışır vaziyette durması dikkat çekti.

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Esentepe Mahallesi'nde Sapanca Gölü'nü gören boş bir arazide başından vurulmuş şekilde erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, çalışı halde 54 AFM 810 plakalı otomobilin önünde hareketsiz şekilde yatan vatandaşı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Volkan Çalışkan (40) isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden şahsın yanında el yapımı otomatik tabanca bulundu. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

İncelemenin ardından Çalışkan'ın cenazesi otopsi merkezine sevk edildi. Konuya ilişkin incelemelerini sürdüren polis ekipleri olayın, cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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