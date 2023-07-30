Çocukların gökyüzü gözlem heyecanı | Video 30.07.2023 | 09:59 Erzurum Bilim Astronomi, Hava ve Uzay Atölyesi öğrencileri gökyüzünün derinlikleri ile tanıştı. Etkinliğe çocukları ile gelen anne ve babaların da teleskopların başında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumun her bireyinde keşif duygusunu ve farkındalığını arttırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilecek, kendisiyle ve ülkesiyle barışık, değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek hedefiyle yola çıkan Erzurum Bilim'de klasik hale gelen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" yine ilgi odağı oldu.

Velilerinde çocuklarıyla birlikte katıldığı gökyüzü gözlem etkinliğinde teleskoplarla gökyüzünde incelemeler yapıldı. Aynı zamanda sanal gözlük ve benzeri teknolojik imkânlarla çocuklara uzay deneyimleri yaşatıldı.

Erzurum Bilim Uzay ve Havacılık Eğitmeni Büşra Bektaş, öğrenci ve velilerin geç saatlerde de olsa katılımlarının değerli olduğunu dile getirerek, "Bir yaz klasiği olan "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirdik. Gündüz atölyemizde öğrettiğimiz konuları gece gökyüzünü inceleyerek pekiştiriyoruz. Merkezimizde üç adet teleskop bulunuyor. Çocuklarımız gece gözlemleri ile kendilerini geliştiriyor. Farklı teknik ve cihazlarla öğrencilerimiz aynı zamanda bir uzay yolculuğuna çıkarıyoruz. Bu gün ki etkinliğimiz ay, takımyıldızları, Jüpiter ve Satürn'ü izlemek oldu. Yürütmekte olduğumuz proje ve çalışmalarla, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Bu arada Erzurum Bilim'de bulunan planetaryum hakkında bilgi veren yetkililer, "Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonu, 12 metre çapı ve yüksek çözünürlük değeri ile ülkemizin en iyi planetaryumu olma hüviyetine sahiptir. Uzay ve Astronomi alanında verilen birçok eğitim ve deneyimin tamamlayıcı unsuru olarak hayata geçirilen "Bilim Erzurum Planetaryumu" tüm bu özellikleriyle ziyaretçilerine farklı bir gün yaşatmayı vaat etmektedir" dediler.