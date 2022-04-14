Video Yaşam Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü | Video
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü | Video

Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü | Video

14.04.2022 | 08:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuklarını görmek için İzmir’e gelen kadın, eski eşinin evinde boğularak öldürüldü 02:42
Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen kadın, eski eşinin evinde boğularak öldürüldü 14.04.2022 | 08:38
Lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı | Video 03:04
Lüks sitede çıkan yangında ev tamamen yandı | Video 14.04.2022 | 08:36
Sancaktepe’de park halindeki tır yandı | Video 01:43
Sancaktepe'de park halindeki tır yandı | Video 14.04.2022 | 08:36
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü | Video 01:22
Çocuklarını görmek için eski kocasının evine gitti, boğularak öldürüldü | Video 14.04.2022 | 08:37
Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253’e yükseldi | Video 03:11
Güney Afrika’daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi | Video 13.04.2022 | 17:55
Ankara’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 00:56
Ankara'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 13.04.2022 | 16:45
Ataşehir değnekçisi yakalandı! | Video 00:30
Ataşehir değnekçisi yakalandı! | Video 13.04.2022 | 16:26
Balkondaki kıyafetleri kendisininmiş gibi böyle topladı | Video 00:13
Balkondaki kıyafetleri kendisininmiş gibi böyle topladı | Video 13.04.2022 | 16:30
Siirt’te kadın şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 01:13
Siirt'te kadın şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 13.04.2022 | 16:24
TEM’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01:07
TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video 13.04.2022 | 16:13
Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı | Video 00:15
Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı | Video 13.04.2022 | 14:21
Ataşehir’de dubalarla kendisine park alanı oluşturan değnekçi yakalandı | Video 00:30
Ataşehir’de dubalarla kendisine park alanı oluşturan değnekçi yakalandı | Video 13.04.2022 | 15:38
Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse, sonra cipe çarptı | Video 02:19
Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse, sonra cipe çarptı | Video 13.04.2022 | 15:38
Sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 01:28
Sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 13.04.2022 | 15:38
Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle... | Video 00:26
Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle... | Video 13.04.2022 | 15:23
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 01:15
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 13.04.2022 | 14:21
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video 02:37
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video 13.04.2022 | 14:12
Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 03:36
Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 13.04.2022 | 14:09
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 02:41
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 13.04.2022 | 13:22
İstanbul’da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 00:41
İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 13.04.2022 | 13:22

İzmir’in Bornova ilçesinde, çocuklarını görmek için eski kocasının evine giden 22 yaşındaki genç kadın, boğularak öldürüldü. Olayla ilgili eski koca, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alındı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz (22), 2 çocuğunu görmek için babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan eski kocası Yalçın P.'nin (27), evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Yalçın P., bir oto kiralama firmasına giderek araç kiraladı.

KABİS SAYESİNDE GÖZALTINA ALINDI
'Kiralık Araç Kiralama Bildirim Sistemi'ne (KABİS), kaydını yaptırarak araç kiralayan Yalçın P.'nin hakkında bir suçtan dolayı aranması bulunduğu tespit edilerek sistem üzerinden emniyet ile eş zamanlı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Yalçın P.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yaşamış olduğu adrese gelebileceği ihtimali üzerine evinin önüne gitti. Ekipler, bir süre sonra yaşadığı binanın önüne araçla gelen Yalçın P.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

YAKINLARININ İHBARIYLA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI
Bu esnada, akşam saatlerinde Yalçın P.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı dairenin kapısını açık gören bir yakınları evin içerisine girdi. Burada Remziye Tüysüz'ü battaniyeye sarılı halde hareketsiz gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tüysüz'ün boğularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adrese gelen Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve savcı tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerin ardından Tüysüz'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili eski koca Yalçın P., kardeşleri Osman, Furkan ve baba Hanifi ile babaanne Hanım P., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA