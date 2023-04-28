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Çöp konteyneri faciaya neden oluyordu | Video

Çöp konteyneri faciaya neden oluyordu | Video

28.04.2023 | 09:34

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabitlendiği yerden çıkan çöp konteyneri az kalsın faciaya neden oluyordu. Yokuş aşağı hızla kayan çöp konteyneri Karadeniz Sahil Yolu’na yaklaşık 15 metre kala bir servis çalışanın tekmesi ile yön değiştirerek park halindeki araca çarparak durdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Ortahisar ilçesinin Yalıncak mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde bir sitenin önündeki çöp konteyneri henüz bilinmeyen nedenle sabitlendiği yerden çıktı. Yokuş aşağı hızla kaymaya başlayan çöp konteyneri önce kargo aracına çarptı. Araçtan sekerek yokuş aşağı kaymaya devam eden çöp konteynerini fark eden bir otomobil firmasına ait servis çalışanı duruma müdahale etmeye çalıştı. Servis çalışanının müdahalesi ile çöp konteyneri yavaşlayarak park halindeki başka bir araca çarparak durdu. Yokuş aşağı yürüyen bir kadının saniyelerle kurtuluşu güvenlik kamerasına yansırken, çöp konteynerinin Karadeniz Sahil Yolu'na yaklaşık 15 metre kala park halindeki bir araca çarparak durması olası bir faciayı önledi.

TEKME ATTI, ÇÖP KONTEYNERİNİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
Yokuş aşağı kayan çöp konteynerini tekme atarak hızını yavaşlatmasını sağlayan servis çalışanı Yunus Altuntaş, yaptığı açıklamada "İşyerimde araca bakıyordum o sırada üstten doğru çöp konteynerinin gürültüyle geldiğini gördüm. İki araca çarptı kargo aracına çarptıktan sonra adeta patlama sesi yaşandı. Yola doğru gidiyordu ben de hemen koştum bir tekme vurup yavaşlatırım diye düşündüm. Tekme vurunca aracın sağ tarafına çarparak yavaşladı, yön değiştirdi. Eğer müdahale etmeseydim her saniye yüzlerce aracın geçtiği Karadeniz Sahil Yolu'na yola doğru gidebilirdi. O zaman da zincirleme kaza dolayısıyla facia olurdu. Çöp konteynerinin nasıl hareket ettiği konusunda bilgim yok" dedi.

"BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINABİLİR"
Çevre sakinlerinden Murat Gül ise"Herhangi bir önlem yok. Genelde buralarda çok çocuk bulunuyor, yukarıda okul bulunduğu için de servis araçları geçiyor. Evimizdeki atıkları buraya atıyoruz kedi köpek geliyor dolayısıyla kedi köpek çöp konteynerinin arka kısmına geçtiği için yerinden oynayıp kayabilir. Bir daha yaşanmaması için önlem alınmalı" ifadelerini kullandı.

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