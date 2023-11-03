Video Yaşam Çöpe atılan bebek boğulsun diye poşetin ağzını bağlamışlar | Video
Çöpe atılan bebek boğulsun diye poşetin ağzını bağlamışlar | Video

Çöpe atılan bebek boğulsun diye poşetin ağzını bağlamışlar | Video

03.11.2023 | 13:28

Kastamonu’da çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette atılan yeni doğmuş erkek bebeği bulan şahıs, boğulsun diye çöp poşetinin ağzının bağlı olduğunu ve bir hayat kurtardığı içinde mutluluk duyduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yeni doğan bebek, yeni doğan yoğum bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.

"BEBEĞİN AYAKLARININ KIMILDADIĞINI GÖRÜR GÖRMEZ 112'Yİ ARADIM"
Ay Yıldız Halı Saha Sahibi İsmail Keşçi, "Dün akşam halı sahanın önünde ateş yakabilmek için çöpün yanında bulunan ağaçlardan alması için çocukları göndermiştim. Onlarda çöpün yanına geldiklerinde bir kedi ölüsü görüyorlar. Yanında da poşetin içerisinde bir kıpırdama olduğunu fark ediyorlar. Onun içinde de kedi olduğunu zannedip poşetin ağzını açtıklarında korkuyorlar ve beni çağırıyorlar. Poşetin içinde kedi mi var bebek mi var bakıver diye. Bende poşetin ağzını açtım baktığımda bebeğin ayaklarını gördüm. Bebekte hiçbir şekilde ağlama, hırıltı ya da başka bir belirti yoktu. Bende bebeğin ayaklarının kımıldadığını görür görmez hemen 112'yi aradım, ambulans ve polis ekiplerini çağırdım" dedi.

"POŞET İLK BAŞTA KAPALIYDI, BOĞULSUN DİYE YA DA ÖLSÜN DİYE ATMIŞLAR BELLİYDİ"
Mavi bir çöp poşetinin içerisinde bebeğin sarılı olduğunu belirten Keşçi, "Üzerinde beyaz bir örtü vardı, sadece ayakları görünüyordu. Poşet ilk başta zaten kapalıydı, boğulsun diye ya da ölsün diye atmışlar belliydi. Biz açtık poşetin ağzını hemen nefes alsın diye. Poşetin ağzını açtığımda dokunamadım zaten, çok etkilendim ve hemen 112'yi aradım. Ben, bebeği görünce bildiğiniz şoka girdim. Kafayı yemek üzere geldim. Ambulans yukarıdaki çöpte bekledi ilk geldiğinde, koşarak ambulansın yanına gittim ve orası değil burası demek için. Ondan sonra ambulans geldi hemen müdahalede bulundu" diye konuştu.

Bir hayat kurtardıklarını ifade eden Keşçi, "Sağlık durumunun da iyiye gittiğini öğrendim, bundan dolayı çok mutluyum. Bir hayat kurtardığımızı düşünüyorum. Çöp konteynerinin üzerine de mesaj yazılmış, 'Lütfen çöpe bebek atmayınız' yazmışlar" şeklinde konuştu. Öte yandan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, yeni doğan bebeği kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığı konusunda inceleme ve araştırmaları devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çöpe atılan bebek boğulsun diye poşetin ağzını bağlamışlar | Video 02:24
Çöpe atılan bebek boğulsun diye poşetin ağzını bağlamışlar | Video 03.11.2023 | 13:28
Denizde oluşan hortum kamerada | Video 01:02
Denizde oluşan hortum kamerada | Video 03.11.2023 | 13:28
Sivas’ta kurt sürüsü fotokapan tarafından böyle görüntülendi | Video 04:48
Sivas'ta kurt sürüsü fotokapan tarafından böyle görüntülendi | Video 03.11.2023 | 13:28
Kafede husumetlisini öldürdüğü iddia edilen şüpheliyi böyle kaçırdılar | Video 01:58
Kafede husumetlisini öldürdüğü iddia edilen şüpheliyi böyle kaçırdılar | Video 03.11.2023 | 13:28
Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video 00:19
Minibüs yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama böyle çarptı | Video 03.11.2023 | 13:28
17 yaşındaki kızının, ’satılık’ ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba, canlı yayında fiyat da vermiş | Video 01:08
17 yaşındaki kızının, 'satılık' ilanıyla fotoğrafını paylaşan baba, canlı yayında fiyat da vermiş | Video 03.11.2023 | 13:36
Dilan Polat - Engin Polat çiftinin eski komşuları konuştu | Video 04:19
Dilan Polat - Engin Polat çiftinin eski komşuları konuştu | Video 03.11.2023 | 12:24
Diş ağrısı sandı, yanağında ileri evre kanser çıktı | Video 05:27
Diş ağrısı sandı, yanağında ileri evre kanser çıktı | Video 03.11.2023 | 11:10
Facia teğet geçti! O anlar kamerada 01:06
Facia teğet geçti! O anlar kamerada 03.11.2023 | 11:57
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika görüntüleri! Ankara’ya uzandı 00:24
Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika görüntüleri! Ankara'ya uzandı 03.11.2023 | 11:19
Sivas’ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video 02:42
Sivas'ta bir kadını sokakta saçından sürükleyen saldırgan yakalandı | Video 03.11.2023 | 10:24
Oğluna böbreğini bağışlayan baba: O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti | Video 03:56
Oğluna böbreğini bağışlayan baba: "O benim parçamdı, bir parçam daha ona geçti" | Video 03.11.2023 | 10:24
Belindeki silah yürürken ateş alınca yere yığıldı | Video 03:19
Belindeki silah yürürken ateş alınca yere yığıldı | Video 03.11.2023 | 10:51
Öğretmeni döven taksici: “Ben dövmedim kendi kendini dövmüş” | Video 01:03
Öğretmeni döven taksici: “Ben dövmedim kendi kendini dövmüş” | Video 03.11.2023 | 10:50
2 erkek çocuğuna cinsel istismar sanığına 82 yıla kadar hapis istendi | Video 01:28
2 erkek çocuğuna cinsel istismar sanığına 82 yıla kadar hapis istendi | Video 03.11.2023 | 10:24
Kapadokya’nın zirvesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti | Video 02:59
Kapadokya’nın zirvesini yılın ilk 10 ayında 270 bin kişi ziyaret etti | Video 03.11.2023 | 09:23
Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 01:25
Aracın tamponunda 8 kilo 736 gram esrar ele geçirildi | Video 03.11.2023 | 09:23
Narkogüç operasyonlarında 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:59
"Narkogüç" operasyonlarında 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.11.2023 | 09:23
Eve pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı 00:52
Eve pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı 02.11.2023 | 18:24
Dilan - Engin Polat çiftine ait lüks araçlar çekicilerle Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü | Video 01:00
Dilan - Engin Polat çiftine ait lüks araçlar çekicilerle Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü | Video 02.11.2023 | 16:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA