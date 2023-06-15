Dağıtım aracının otomobilin üzerine devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kamyonetin çarptığı dağıtım aracının ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrilme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde kavşaktan dönen dağıtım aracının başka bir otomobille anlaşmazlık yaşadığı ve kazanın bundan sonra olduğu belirlendi.
KAZA KAMERADA
Öte yandan yol verme anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kaza bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kavşaktan ana yola çıktıktan sonra yol verme anlaşmazlığı yaşayan dağıtım arabasına çarpması, dağıtım aracının ise ardından ışıklarda bekleyen aracın üzerine devrilmesi yer aldı.
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