Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi, damat ve geline su ikram etti, takılan paraları çaldı! Akıl almaz olay kamerada | Video
Adana’da iki farklı düğün salonunda gerçekleşen akıl almaz hırsızlık olayı gelin ve damat başta olmak üzere duyan herkesi şok etti. 48 yaşındaki hırsızlık şüphelisi S. E., davetliymiş gibi girdiği düğünlerde pasta yiyerek, 100 bin TL'lik nakit takıyı çaldı. O anlar ise düğün kameralarına saniye saniye yansıdı.
"PASTA YEDİM, TAKI TÖRENİNDE PARALARI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"
Düğün sonrası yapılan sayımlarda fark edilen eksiklikler üzerine çiftler polise başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüz tanıma sistemiyle şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli evine yapılan operasyonda yakalandı. Emniyette götürülen şüpheli ifadesinde, "Baktım düğün var, içeri girdim. Pasta yedim, sonra takı töreninde paraları görünce dayanamadım, çaldım. 6 bin TL ve 200 dolar aldım " dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli S.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:33
01:31
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.05.2025 | 10:29
00:56
03:36
00:18
DEAŞ'a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video 02.05.2025 | 09:45
06:51
00:14
01:15
SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01.05.2025 | 15:13
00:19
00:52
02:23
00:18
Odun almaya giden kadın 2 metre uzunluğunda yılanı böyle görüntüledi | Video 01.05.2025 | 14:16
00:50
Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi! O anlar kamerada | Video 01.05.2025 | 12:56
01:44
Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video 01.05.2025 | 12:28
00:46
Kurduğu köstebek tabancasının patlaması ile hayatını kaybetti | Video 01.05.2025 | 12:26
01:30
Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video 01.05.2025 | 12:10
00:48
Düzce'de işçi servisi ağaca çarptı, 8 kişi yaralandı | Video 01.05.2025 | 11:53
03:24
Otobanda tır devrildi, sürücüler kontak kapattı! Kaza anı kamerada | Video 01.05.2025 | 11:34
10:23
05:04
Teknolojinin bayramı başlıyor! TEKNOFEST KKTC'de | Video 01.05.2025 | 10:55