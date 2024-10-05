Denizli Pamukkale'de kasiyer Merve'yi öldüren katilin annesi: İyi ki yapmışlar, ellerine sağlık

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yusuf Söylemez'in (26) tartışıp, kovaladığı amcasının oğlu Hasan Söylemez'in (25) kaçarak sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonunda salondan çıkarken sanık Yusuf Söylemez'in babası Liyadin Söylemez 'Adalet yerini bulacak' derken, annesi Kamile Söylemez ise "İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık" diye bağırdı.