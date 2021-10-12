Denizli'de feci kaza...Yola kontrolsüz çıkan araca çarpan motosikletli taklalar attı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
Kendini yaralayan arkadaşının ikizini 'kana kan isteriz' diyerek öldürtmüş 12.10.2021 | 11:41
15:50
10:02
04:48
Maganda kurşunuyla eşini kaybetti, 'teksas gibi mermi sıkılıyor' dedi 12.10.2021 | 11:16
01:16
Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı 12.10.2021 | 11:04
01:08
01:06
AVM’de çanta çalan hırsızlar kamerada! 12.10.2021 | 11:05
04:51
15:04
03:29
Ümraniye'de hırsızlık! Biri oyaladı diğeri bileziği çaldı 12.10.2021 | 10:40
00:38
Antalya'da uyuşturucu satıcısı parkta yakalandı! 12.10.2021 | 10:37
00:46
Otomobili kundaklayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.10.2021 | 10:27
00:41
İzmir'de 4 bin 645 litrelik etil alkol ve sahte etiket operasyonu 12.10.2021 | 09:30
02:22
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı 1 ölü 12.10.2021 | 09:22
03:52
Aksaray'da polisin "Direnme yat" dediği şahıstan şaşırtan tepki! 12.10.2021 | 09:15
02:46
Beşiktaş’ta okul servislerine denetim 12.10.2021 | 09:10
01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
01:23
İstanbul güne sis ile uyandı 12.10.2021 | 08:42
02:17
03:46
Fotoğraf çekilirken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.10.2021 | 22:37
Denizli’de kavşağa kontrolsüz çıkan araca çarpan motosiklet sürücüsü, havaya fırladı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, Buldan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik ışıkları bulunmayan kavşağa bir araç sürücüsü kontrolsüz çıktı. Bu sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aracı fark ederek, hem hızını düşürmeye çalıştı, hem de çarpmamak için şeridini değiştirdi. Bu esnada hafif ticari araç sürücünün de şerit değiştirmesiyle kaçınılmaz son yaşandı. Motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosiklet üzerinden fırlayarak yere düştü. Bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.